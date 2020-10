Met nieuwe ogen kijken naar de natuur

De schepping juicht, dat is de titel van het kersverse dagboek van Francine Rivers. De bijbelstudies beginnen met een korte bijbeltekst.

Rivers vertelt over hoe ze God ziet in de natuur. De zonsopkomst ziet ze bijvoorbeeld als Gods dagelijkse begroeting. ‘De zonsopkomst is Gods ‘goedemorgen’. Ik kan me verheugen op de dag, als ik weet dat Hij me zal leiden en beschermen', schrijft ze over de zonsopkomst naar aanleiding van een tekst uit Klaagliederen waarin staat dat God elke morgen zijn nieuwe weldaden schenkt.

Rivers daagt de lezer ook uit om zelf na te denken naar aanleiding van de bijbelteksten die ze behandelt. Ze stelt vragen onder het kopje ‘Nadenken’ en geeft suggesties onder het kopje ‘Toep..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .