Jagers, van de Hoeksche Waard tot de Amazone

Hoe ontstond het idee voor dit foto- en verhalenproject?

‘Als inwoner van Amsterdam had ik een onbehagen, een verlangen naar ‘buiten’. Veel stadsbewoners zullen dat herkennen. Het was eerst nog niet concreet. Voor mijn eindexamen aan de kunstacademie maakte ik een boek over Nederlanders en hun huisdieren. Jagers zijn ook met dieren bezig, besefte ik toen. Ik ging me erin verdiepen, vanuit het gevoel dat je als jager toegang krijgt tot de natuur op een manier die een gewone wandelaar niet krijgt. Het is iets intiems: het gaat immers je maag in, je gaat het opeten. Dat gevoel kun je ook al krijgen als je gewoon bosbessen plukt. Al gaat het bij jagen nog verder. In onze relatie met de natuur is eten de meest intieme handeli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .